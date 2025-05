Friedkin attesi a Roma: allenatore e nuovo stadio. Rinnovo Svilar: si tratta. Squadra al lavoro in vista della trasferta di Bergamo

Giornata densa di aggiornamenti cruciali per il futuro della Roma, con i Friedkin attesi in città per prendere decisioni fondamentali. In cima all'agenda, la scelta del nuovo allenatore, con le voci su possibili contatti con Allegri che si fanno più insistenti. Ma non c'è solo la questione del tecnico nei pensieri della proprietà: novità importanti anche sul fronte Stadio, con il via imminente agli scavi archeologici previsto per lunedì. Si lavora anche sul fronte rinnovi, con la situazione di Svilar in primissimo piano: l'accordo non è ancora stato raggiunto, ma filtra fiducia per una positiva conclusione. Nel frattempo, arrivano riconoscimenti per Claudio Ranieri, premiato come miglior tecnico della Serie A di questa stagione, mentre la squadra a Trigoria prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta contro l'Atalanta.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - AGENDA ROMA: STADIO, MISTER E RANIERI. I FRIEDKIN ATTESI IN CITTÀ

IL ROMANISTA - SAELEMAEKERS IN CERCA DI MINUTAGGIO, DOVBYK-SHOMURODOV VERSO LA CONFERMA

MESSAGGERO - STADIO ROMA, LUNEDÌ IL VIA AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI

SVILAR: MANCA L'ACCORDO PER IL RINNOVO MA C'È FIDUCIA

ATALANTA-ROMA A SOZZA: IL PAREGGIO NEL DERBY L'ULTIMO PRECEDENTE. CON LUI IL 5-1 DI FIRENZE

PANINI-AIAC: RANIERI È IL MIGLIOR ALLENATORE DELLA SERIE A 2024/2025. BATTUTO CONTE (FOTO)

TRIGORIA: RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI VERSO L'ATALANTA. PARTITELLA VINTA DALLA SQUADRA DI SOULÉ (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO: CONTATTI NAPOLI-ALLEGRI IN CASO DI ADDIO DI CONTE

ALLENATORE ROMA: CONTATTI CON ALLEGRI, FRIEDKIN ATTESI IN ITALIA PER LA SCELTA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24