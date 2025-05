Allenatore Roma: contatti con Allegri, Friedkin attesi in Italia per la scelta

La scelta del nuovo allenatore della Roma entra in una fase calda, con il nome di Massimiliano Allegri che torna d'attualità. Dopo i primi sondaggi avvenuti circa quindici giorni fa, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero stati nuovi contatti anche in questi giorni con l'entourage dell'allenatore livornese.

Questo ulteriore approccio è interpretato come un segnale di un'apertura e una possibilità concreta per portare l'ex tecnico della Juventus sulla panchina giallorossa. L'ipotesi Allegri, quindi, non sarebbe una semplice suggestione ma una pista che la Roma starebbe attivamente esplorando.

A dare ulteriore peso a queste indiscrezioni, c'è l'attesa per l'arrivo in Italia di Dan Friedkin. Il jet privato dei proprietari giallorossi, lo stesso utilizzato per l'arrivo di Lukaku, è stato recentemente avvistato a St. Moritz, dove la famiglia Friedkin ha una residenza e base operativa. L'arrivo del presidente in Italia è previsto per l'inizio della prossima settimana e, verosimilmente, sarà in quell'occasione che potrebbero arrivare conferme definitive sulla scelta del nuovo allenatore, dopo i consigli e le indicazioni già fornite da Claudio Ranieri e dal DS Florent Ghisolfi.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS