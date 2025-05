TRANI: "La Roma aspetta la Champions, potrebbe offrire altre cose a un grande allenatore" - DI CARO: "Capiremo tra pochissimo i progetti della Roma"

L'incertezza sul futuro della Roma tiene banco sulle frequenze radiofoniche romane. Ugo Trani sottolinea come la qualificazione alla Champions League sia determinante per attrarre un grande allenatore: "La Roma è in attesa di vedere se va in Champions, perché in quel caso può offrire altre cose a un grande allenatore"). Andrea Di Caro invece esprime un più ampio rammarico sulla mancanza di chiarezza progettuale: "Capiremo tra pochissimo quali sono i progetti e le idee della Roma. Dispiace il fatto che dopo un ciclo della dirigenza Friedkin ci troviamo a farci questo tipo di domanda: cosa farà la Roma?".

Sia a Milano sia con la Fiorentina la Roma non è mai stata dominante ma sempre intelligente, accorta e ha saputo soffrire con un grande portiere. Mi aspetto un’altra partita fortemente identitaria. Il coefficiente di difficoltà è molto alto per lo storico della Roma a Bergamo (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Vedo più solida la Roma dell’Atalanta in questo momento (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se Lazio-Juventus finisce in un pareggio e il Bologna non batte il Milan, Atalanta-Roma è X (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sono sempre terrorizzato dalla possibilità che arrivi un coniglio dal cilindro, come Farioli (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Teladoiotokyo, 92.7)

La Roma è in attesa di vedere se va in Champions, perché in quel caso può offrire altre cose a un grande allenatore (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Teladoiotokyo, 92.7)

C'è un grande ottimismo sul rinnovo di Svilar, ma da quello che so io, sono fermi, perché c'è il settlement agreement, il fairplay finanziario e altre cose. Non si è arrivati a parlare di soldi concreti, non c'è nessuna clausola rescissoria. Io resto convinto che la volontà di tutti sia di rinnovare, manca però la parte economica (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

La trasferta di Bergamo è più difficile di quella a Milano, però all'Atalanta non darebbe fastidio un pareggio. Però la Roma ha bisogno d'altro, e ha avuto quel pizzico di fortuna di incontrare l'Inter in un momento tra il Milan e le tensioni per la Champions League (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Capiremo tra pochissimo quali sono i progetti e le idee della Roma. Dispiace il fatto che dopo un ciclo della dirigenza Friedkin ci troviamo a farci questo tipo di domanda: cosa farà la Roma? (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport 90.9)