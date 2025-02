Verso Roma-Como, Dovbyk ancora a parte. Primi contatti con Gasperini. Primavera, ufficiali i rinnovi di Mannini e Romano

Nella giornata di oggi, dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza nella 26ª giornata di campionato, la Roma ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida in casa contro il Como di domenica prossima. Oggi Dovbyk si è allenato a parte e Ndicka ha usufruito di un giorno di permesso. Ranieri ha concesso ai giocatori un giorno di riposo per domani, giovedì mattina riprenderanno nuovamente gli allenamenti.

Nel frattempo la Roma sta pianificando il futuro e ha avuto un primo contatto con Gian Piero Gasperini, che potrebbe lasciare l'Atalanta, per conoscere la sua disponibilità ad avviare un progetto tecnico nella Capitale.

Sempre in ottica futuro, la Roma ha ufficialmente rinnovato i contratti di due talenti della Primavera: Mattia Mannini fino al 2028 e Alessandro Romano fino al 2027. Per entrambi i giocatori inoltre la Roma potrà esercitare un'opzione per prolungare di un ulteriore anno il contratto.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

ROMA-MONZA, LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI: MARESCA NON CONVINCE, MANCANO DIVERSI GIALLI

I VOTI DEGLI ALTRI - SAELEMAEKERS "È SEMPRE INCISIVO", SHOMURODOV "RIGENERATO DA RANIERI". ANGELINO "È DIVENTATO UN BOMBER"

IL PUNTO DEL MARTEDÌ - D'UBALDO: "QUESTA ROMA SEMBRA NON FERMARSI PIÙ" - TRANI: "LA ROSA AL COMPLETO STA FACENDO LA DIFFERENZA"

TRIGORIA: DOVBYK ANCORA A PARTE. NDICKA IN PERMESSO. RANIERI AI SUOI: "DOMENICA CI ASPETTA UNA BELLA BATTAGLIA" (FOTO E VIDEO)

UFFICIALE: MANNINI RINNOVA FINO AL 2028, ROMANO FINO AL 2027. I GIALLOROSSI HANNO ANCHE UN'OPZIONE PER UN ULTERIORE ANNO

AG. SOULÉ: "MATI È CONTENTO, SOGNAVA SPAZIO E FIDUCIA. LO HANNO CERCATO FULHAM, BETIS, VALENCIA E SQUADRE ITALIANE"

CALCIOMERCATO ROMA, CACCIA AL NUOVO ALLENATORE: PRIMI CONTATTI CON GASPERINI

MARATONA, ROMA-CAGLIARI A RISCHIO LA DATA DEL 16 MARZO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO - TORRI: "EVIDENTE LA PREFERENZA DI RANIERI PER FABREGAS" - ORSI: "LA ROMA IERI HA GIOCATO CONTRO NESSUNO"

LR24