Trigoria: Dovbyk ancora a parte. Ndicka in permesso

La Roma è tornata al lavoro la mattina successiva alla vittoria per 4-0 sul Monza. Il gruppo, come di consueto nell'allenamento di ripresa, è stato diviso in base all'impiego avuto nella gara di ieri. Dovbyk ha continuato il proprio lavoro a parte mentre Ndicka era in permesso concordato con la società, svelando probabilmente a chi faceva riferimento Ranieri quando, al termine della partita col Monza, ha raccontato dell'episodio in cui Paredes e Dybala sono andati a convincerlo per chiedergli di accordare il permesso a un giocatore che voleva far visita al padre.