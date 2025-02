Calciomercato Roma, caccia al nuovo allenatore: primi contatti con Gasperini

Dopo la partita contro il Monza, Ranieri ha ribadito che a fine stagione smetterà di allenare. La Roma continua quindi la ricerca dell'allenatore per la prossima stagione e, tra i vari nomi, pensa anche a Gian Piero Gasperini, secondo quanto riportato dal giornalista di tuttomercatoweb.com Marco Conterio. La dirigenza giallorossa avrebbe avviato i primi contatti con il tecnico dell'Atalanta, che recentemente ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, per capire la sua disponibilità a realizzare un progetto tecnico con i giallorossi.

?? La #Roma pensa a Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Primi contatti diretti col tecnico ora all'#Atalanta per capire la disponibilità nel creare un progetto tecnico nella Capitale. pic.twitter.com/3y7sXAzx3A — Marco Conterio (@marcoconterio) February 25, 2025