Post Udinese, obiettivo Napoli: Ndicka torna in gruppo. Mercato: la Roma pensa a Fabbian

Dopo i 3 punti conquistati all'ultimo respiro contro l'Udinese grazie al gol di Cristante nel recupero della gara interrotta lo scorso 14 aprile, la Roma torna subito al lavoro a Trigoria: domenica i giallorossi sono attesi in casa del Napoli di Calzona nella 34esima giornata di campionato. Buone notizie per Daniele De Rossi - che domani non parlerà in conferenza stampa, ma rilascerà un'intervista ai canali del club -: Ndicka, dopo il malore subito proprio ad Udine, è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Smalling e Lukaku hanno lavorato individualmente.

Indiscrezioni anche sul fronte mercato: secondo quanto circolato nella rassegna stampa odierna, la Roma starebbe pensando a Fabbian, centrocampista del Bologna.

I VOTI DEGLI ALTRI - MANCINI 'RESTA CONCENTRATO', CRISTANTE 'UOMO DEL DESTINO'

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU FABBIAN DEL BOLOGNA

BAYER LEVERKUSEN-ROMA: DA LUNEDÌ 29 AL VIA LA VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI. SETTORE OSPITI A 15 EURO

TRIGORIA: NDICKA TORNA IN GRUPPO, A PARTE LUKAKU E SMALLING. DE ROSSI: "QUALITÀ NEL POSSESSO" (FOTO E VIDEO)

DE ROSSI: NIENTE CONFERENZA PRE NAPOLI-ROMA. PARLERÀ AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

NAPOLI, CALZONA: "LA ROMA È IN SALUTE, MA ABBIAMO LE NOSTRE ARMI"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

