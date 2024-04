ORSI: "De Rossi è stato coraggioso" - BALZANI: "La parata di Svilar? Ha tenuto in vita il campionato"

La Roma batte 1-2 l'Udinese all'ultimo secondo nel recupero della trentaduesima giornata di Serie A e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della grande vittoria dei giallorossi: "De Rossi è stato coraggioso", dice Fernando Orsi. Francesco Balzani, invece, esalta Mile Svilar: "Ha tenuto in vita tutto il campionato con quella parata".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Cristante ha regalato alla Roma tre punti fondamentali. Svilar? Il migliore in campo. Ha tolto la palla dall'angolino (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

De Rossi voleva vincere, la formazione schierata era offensiva, è stato coraggioso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la Roma è stata una vittoria importantissima. De Rossi ha portato tranquillità nel gruppo. La partita di ieri regala una serenità agonistica fondamentale (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Svilar ha tenuto in vita tutto il campionato con quella parata. De Rossi è stato bravo, è molto difficile vincere una partita in 20 minuti (FRANCESCO BALZANI, Teleradiostereo 92,7, Te la do io Tokyo)

Smalling è fondamentale nelle partite europee (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)