FOTO - Trigoria, squadra in campo in vista del Napoli: Ndicka torna in gruppo, a parte Lukaku

Dopo il successo contro l'Udinese in extremis, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria. Buone notizie per De Rossi, che può sorridere per il ritorno in gruppo di Ndicka: il centrale ivoriano si è allenato parzialmente con i propri compagni e punta alla convocazione contro il Napoli, quando mancheranno lo squalificato Llorente e con Smalling in forte dubbio. Ancora a parte, invece, Romelu Lukaku.