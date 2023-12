Mou pre Sassuolo: "Preoccupato per l'arbitro, amo e odio Berardi". E la Procura Federale apre un'indagine per le parole su Marcenaro

Dopo il Servette, la trasferta in casa del Sassuolo: domani, alle 18.00, la Roma è attesa al Mapei Stadium dalla formazione di Dionisi. Dopo l'allenamento di rifinitura, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa: "Ho parlato internamente con la squadra e il rapporto è molto buono. L'arbitro di domani mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questo livello. Berardi è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere più rispetto per gli avversari e per il gioco. È troppo quello che fa per fermare il gioco, prendendo gialli e rigori inesistenti. Lo amo e lo odio", alcuni dei temi affrontati dal tecnico giallorosso.

E la Procura Federale ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive nei confronti del portoghese dopo le parole riservate proprio a Matteo Marcenaro, direttore di gara designato per Sassuolo-Roma.

Inoltre, sono stati proposti in chiave mercato Pablo Marì e Theate: il primo difficilmente verrà ceduto a gennaio dal Monza, mentre per l'ex Bologna, ora al Rennes, l'ostacolo è economico.

