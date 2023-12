Calciomercato Roma, offerti Pablo Marì e Theate per la difesa: operazioni difficili economicamente

Considerando le condizioni fisiche di Smalling, il rientro dall'infortunio di Kumbulla e la Coppa d'Africa che toglierà alla Roma Ndicka per il mese di gennaio, arrivano nuove indiscrezioni per quel che riguarda possibili rinforzi nel calciomercato invernale. Secondo il quotidiano sportivo infatti sarebbero stati proposti, da agenti e intermediari, Pablo Marì del Monza e Artur Theate del Rennes (ex Bologna). Le due operazioni però sarebbero complicate per motivi diversi: il primo è un pilastro del Monza è difficilmente verrà ceduto a gennaio, mentre per il secondo servirebbe una proposta economicamente convincente per il club francese.

(corsport)