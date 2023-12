FELICI: "Roma inaffidabile" - CIARDI: "Finora non è stata condizionata dagli errori arbitrali"

Alla vigilia di Sassuolo-Roma, dopo il pareggio in casa del Servette, lungo le trasmissioni radiofoniche si analizza finora il cammino della Roma e la gara contro la formazione di Dionisi. "Il Sassuolo è una squadra fastidiosa", dice Andrea Corallo. "Il cammino della Roma fino a questo momento non è stato condizionato dagli errori arbitrali", aggiunge Augusto Ciardi.

Il Sassuolo è una squadra fastidiosa. Non sarà una partita semplice, la vittoria sarebbe un ottimo risultato. Aouar e Ndicka possono rendere di più e lo faranno (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve giocare una partita all'attacco perché il Sassuolo soffre in difesa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Come faccio a sviluppare gioco se i calciatori non azzeccano un passaggio? La Roma è una squadra da montagne russe, è inaffidabile (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)