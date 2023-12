La Roma torna a Trigoria: Dybala parzialmente in gruppo. Mou: "Sembra il primo allenamento stagionale". Bonucci si avvicina

Dopo i due giorni di riposo concessi da Mourinho alla squadra per trascorrere le festività in famiglia, oggi pomeriggio il tecnico ha ritrovato i giocatori a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con la Juventus. Buone notizie da Dybala: l'argentino è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, presenti anche Renato Sanches, Kumbulla e Spinazzola. E della seduta è soddisfatto anche Mourinho che su Instagram ha pubblicato un frammento del lavoro odierno: "Il primo allenamento dopo Natale sembra il primo della stagione. Che sessione!".

Capitolo mercato: secondo le indiscrezioni, Leonardo Bonucci si avvicina alla Roma, il suo entourage è in città per limare i dettagli dell'accordo per un possibile approdo in giallorosso.

