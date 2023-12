Trigoria, primo allenamento dopo la pausa natalizia: Dybala parzialmente in gruppo (FOTO e VIDEO)

Dopo i due giorni di pausa natalizia la Roma è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al "Fulvio Bernardini" in vista del difficile impegno di sabato sera contro la Juventus a Torino. Tra i vari giocatori spicca la presenza di Paulo Dybala, che ha lavorato parzialmente con il gruppo, confermando i passi in avanti dopo la lesione rimediata contro la Fiorentina. Presenti in gruppo anche Renato Sanches e Marash Kumbulla, con l'albanese che punta alla prima convocazione della stagione 2023/24.