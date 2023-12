AGRESTI: "Contro il Napoli è stata la vittoria di Mourinho" - LENGUA: "La Roma può dire la sua contro la Juventus"

Terminate le festività natalizie, il ritorno in campo si avvicina e nel pomeriggio odierno la Roma inizierà la preparazione in vista della partita contro la Juventus, in programma il 30 dicembre alle ore 20:45. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare di Roma-Napoli e della grande prestazione dei giallorossi: "È stata la vittoria di Mourinho", il commento di Stefano Agresti.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha meritato di vincere contro il Napoli. Sono d’accordo con Mourinho nell’analisi della partita, i partenopei nel primo tempo non hanno creato nessuna occasione. È stata la vittoria di Mou: l’azione del primo gol è stata creata dai giocatori che erano da poco entrati in campo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

La chiave contro il Napoli è stata lasciar fuori Pellegrini, quella mossa è stata determinante. La Roma ha giocato bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Contro il Napoli è stata la Roma migliore della stagione (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha disputato una signora partita contro il Napoli, Mourinho ha indovinato tutto. Match della svolta? Io aspetterei ancora… (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma può dire la sua in casa della Juventus, ma sarà una partita complicata (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Vedo bene la Roma, se la può assolutamente giocare contro la Juventus (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)