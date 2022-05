Media day a Trigoria. Mou punta Torino: "L'euforia non aiuta". Da Spinazzola ad Abraham in coro: "Pronti per la finale"

Media day a Trigoria. Questa mattina il centro sportivo della Roma è stato aperto ai media italiani e internazionali, con allenamento visibile alla stampa e svariati incontri in zona mista per i giocatori della prima squadra. Hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti Mourinho, che ha parlato in conferenza stampa, Spinazzola, Mancini, Abraham e Smalling. Il tecnico ha allertato tutto l'ambiente sull'importanza del prossimo impegno dei giallorossi, la gara di venerdì contro il Torino: "Qui c'è un'euforia generale che si sente e che non aiuta a concentrarsi a una gara importante. E morirò con quest'idea, per me la prossima partita è la più importante". I giocatori in coro si sono detti pronti per la finale del 25 maggio.

In conferenza, però, Mourinho ha anche dato qualche aggiornamento sulle condizioni dei giocatori assenti oggi durante l'allenamento: "Mkhitaryan ha avuto quell'infortunio contro il Leicester. Gli serve tempo, non ha fatto ancora un unico allenamento con la squadra. Nessuna possibilità per il Torino, poche per la finale. Zaniolo invece poche per venerdì, penso di più per mercoledì. Ma se le poche possibilità cambiano, penso di farlo giocare venerdì. Smalling è infortunato, c'è lo 0% di possibilità di vederlo in campo venerdì ed è in dubbio per la finale. Di questi quattro Karsdorp è quello che potrebbe recuperare, ma è ancora in dubbio".

Intanto, al via la campagna abbonamenti, in più la società ha deciso di aprire lo Stadio Olimpico ai tifosi il giorno della finale contro il Feyenoord. In serata la Roma ha comunicato che i Friedkin hanno acquisito altre 1.810.703,00 azioni.

