PRUZZO: «A Torino partita complicata, con il turnover si rischia» - BALZANI: «Zaniolo in campo a Tirana? Mourinho vuole equilibrio e alternative»

La marcia d'avvicinamento a Tirana è partita. Prima però per la Roma c'è la qualificazione all'Europa League che passa per il campo e per una vittoria obbligata nell'ultima giornata a Torino. «Partita complicata, se fai a meno anche di Abraham si rischia di restare con un pungo di mosche in mano», secondo Roberto Pruzzo. «Con quale testa giocherà la Roma a Torino? Arrivare in fondo in Europa toglie molto in campionato», sentenzia Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non so a Torino con quale testa possa giocare la Roma. Questo conferma che arrivare in fondo ad Europa League o Conference ti toglie molto in campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Zaniolo in campo a Tirana? Dipende da Torino, ma se si dovesse giocare domani la finale direi di no. Mourinho si affida alla squadra che gli dà più equilibrio e più possibilità di campo, visto che di alternative ne ha poche. Con il Feyenoord si parte da 0-0 e sono una squadra offensiva. Poi bisogna vedere come sta Mkhitaryan, se da qui a martedì non tornerà in gruppo allora il discorso cambia (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Metterei sempre Zaniolo titolare, però un punto interrogativo c’è. Dipende da come sta, la decisione di Mourinho è sovrana (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma può trovarsi con nulla in mano. In qualsiasi modo rischia di sbagliare, difficile fare la formazione in vista del Torino (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vincere con il Torino, nonostante le loro assenze, non credo che sia così facile. Sarà una partita molto complicata e se fai a meno anche di Abraham in attacco rischi di rimanere con un pugno di mosche in mano. Tutte e due le prossime partite sono due finali: arrivare a Tirana con la consapevolezza dell'Europa League è molto meglio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve giocare due finali a tutti gli effetti, sono due partite con un solo risultato a disposizione. A Torino non sarà semplice. Belotti sarebbe un ottimo acquisto per la Roma. Su Matic bisogna fare un ragionamento sulle sue condizioni fisiche, se stesse bene lo prenderei. Mi immagino un mercato importante. La calendarizzazione delle ultime giornate di campionato è imbarazzante (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Quello che è accaduto ieri sera alla cena della Roma è il segnale che i calciatori sono sempre più privilegiati. Ho letto addirittura che Pellegrini si è lamentato perché gli è stata rovinata la serata... (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Potenzialmente, Mancini è più forte rispetto a Ibanez e Kumbulla (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma dovrebbe vincere con il Torino per blindare l’Europa League e arrivare con la testa più leggera alla finale di Tirana. Belotti e Muriel sono due buoni nomi per l’attacco della Roma. Per il centrocampo mi piacerebbe molto Douglas Luiz (ANDREA SUBRIZI, PlayRoma)

Io non risparmierei neanche Abraham venerdì contro il Torino (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La cosa più grave di quello che è accaduto ieri sera è che nessuno ha chiesto scusa, né la Roma e nemmeno Pellegrini (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non vedo l’ora che arrivi la finale di Conference. Il progetto di Mourinho sarà graduale, nei 3 anni si vuole arrivare a vincere lo scudetto. La stagione è stata difficile, ma nel complesso ho buone sensazioni. Nessuno meglio di Mourinho sa gestire le energie nervose delle prossime due partite. Contro il Torino mi aspetto qualche cambio (PATRICK VOM BRUCK, PlayRoma)