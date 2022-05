KARSDORP: "Una sorpresa essere tra i preconvocati dell'Olanda. Conference? Speriamo..."

ESPN - Parla anche Rick Karsdorp, che non si è allenato oggi con la squadra a Trigoria, in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord in programma il 25 maggio a Tirana. Il terzino ha commentato al canale olandese anche la sua presenza nella lista dei preconvocati per la Nations League dell'Olanda: "Non cerco nell'email o su internet. Per coincidenza mi ha chiamato il mio agente. È stata una sorpresa. Certo che non ti arrendi mai, ma ad un certo punto è meglio accettare di non esserci che ammalarti ogni volta guardando quella lista. Sono passati cinque o sei anni dall'ultima volta che sono stato in Nazionale. È una sorpresa che ci sia di nuovo". "Ho 27 anni e ci vado da qualche anno ormai. Ma è bellissimo ovviamente - ha aggiunto -. Poi vedi che non sei ancora fuori dai giochi".

Infine, ultima considerazione sulla sfida contro il suo ex club in finale di Conference League: "Vittoria? Speriamo...", le sue dichiarazioni riportate dal sito.

(vi.nl)

