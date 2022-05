Trigoria: tripletta di El Shaarawy nella partitella. Out Karsdorp, Zaniolo e Smalling oltre a Mkhitaryan (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Come da protocollo Uefa, oggi Trigoria aprirà i cancelli ai giornalisti per un "open day" dedicato ai media ad appena una settimana dalla finale di Tirana che vedrà la Roma sfidare il Feyenoord per assegnare la prima edizione della Conference League. La squadra si allenerà in mattinata e seguiranno interviste ai calciatori in mixed zone oltre alla conferenza stampa di Mourinho.

12.00 - Termina 5-3 la partitella con El Shaarawy autore di una tripletta.







11.50 - Dopo circa 20 minuti disputati con la regola dei due tocchi, ora la partita non prevede regole particolari. Piccolo infortunio per Boer che però, con l'intervento dei sanitari, viene prontamente ristabilito.

11.40 - E' il momento della partitella finale, disputata su metà campo, con il gruppo diviso così:

Blu: Fuzato, Mancini, Spinazzola, Zalewsi, Veretout, Darboe, Pellegrini, Felix, Abraham.

Rossi: Rui Patricio, Vina, Kumbulla, Niles, Sergio Oliveira, Bove, Perez, El Shaarawy, Shomurodov.

Cristante e Ibanez, con fratino bianco, fungono da jolly.

11.25 - Mentre al gruppo sono stati già assegnati i fratini, la seduta prosegue con due torelli allestiti in cui si gioca 7 contro 2.

11.15 - Dopo una fase di mobilità articolare, in campo sono allestite varie stazioni che sembrano predisposte per lavori di rapidità che in seguito svolgeranno i giocatori.

11.05 - La squadra è in campo per iniziare la seduta d'allenamento. Non figurano tra i presenti sul terreno di gioco Karsdorp, Zaniolo e Smalling oltre a Mkhitaryan che tenta il recupero proprio per la gara di Tirana.

11.00 - L'allenamento, che sarà interamente visibile alla stampa, inizierà a breve. Prima dell'arrivo sul campo dei calciatori, il manto erboso viene annaffiato.