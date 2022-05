Olanda: Karsdorp tra i preconvocati per le gare di Nations League a giugno

Rick Karsdorp potrebbe tornare in Nazionale. Il ct dell'Olanda Louis van Gaal ha diramato in mattinata la lista dei 30 preconvocati per le sfide di Nations League in programma a giugno. Avversari degli oranje saranno il Belgio e il Galles, in trasferta, prima che Polonia, e di nuovo Galles, facciano visita al paese dei tulipani. Il 27 maggio la lista definitiva.