C'è la firma, Pellegrini rinnova: «L'ho sempre voluto». Mou applaude: «La scelta giusta». Per l'Empoli nuovo sold out

Pellegrini alla Roma a vita. La lunga trattativa per il rinnovo di contratto del capitano giallorosso ha raggiunto l'atteso epilogo oggi. A Trigoria il general manager Tiago Pinto ha incontrato l'agente Giampiero Pocetta e nel pomeriggio di oggi è arrivata la firma. Nuovo accordo che legherà il numero 7 al club giallorosso per altri 5 anni, fino al 2026.

"L'ho sempre voluto", ha ammesso sorridente Pellegrini dopo l'annuncio ufficiale. Gli fa eco José Mourinho, che ha rivelato che lo stesso giocatore gli aveva confessato da tempo l'intenzione di restare in giallorosso. Intanto domani arriva l'Empoli e l'Olimpico si prepara con numeri delle grandi occasioni. Sold out numericamente già raggiunto, resta da vedere in quanti hanno approfittato dei circa 2000 biglietti resi disponibili dopo che la società ha messo a disposizione dei tifosi anche il settore ospiti. I tifosi dell'Empoli saranno invece spostati in Tribuna Monte Mario.

