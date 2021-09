Vigilia di Roma-Sassuolo, Mourinho: "Domani niente turnover". Difficile l'impiego di Vina. Possibile reintegro in rosa per Fazio

Torna il campionato per la Roma, impegnata domani sera contro il Sassuolo. E alla viglia ha parlato Josè Mourinho, che oltre a dire la sua su Zaniolo e Pellegrini, ha annunciato pochi cambi per la gara di domani. Uno di questi sarà certamente Vina, rientrato solo oggi dal Sudamerica. Intanto Fazio, che ha intrapreso le vie legali con il club, potrebbe essere reintegrato in rosa.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

SPINAZZOLA: "IO RAGAZZ FORTUNATO CHE HO IMPARATO DALLE BATOSTE"

FAZIO, CHIESTO IL REINTEGGO IN ROSA. E LA ROMA POTREBBE ACCONTENTARLO

MOURINHO: "NON VEDO SOGNI IRREALIZABILI E NON POSSO SOTTRARMI ALLA MIA NATURA COMPETITIVA" (VIDEO)

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "IN POCHI COME ZANIOLO, PELLEGRINI SARÀ CAPITANO PER ANNI. COL SASSUOLO NIENTE TURNOVER" (VIDEO)

TRIGORIA: VINA RIENTRATO A ROMA. DIFFICILE IL SUO IMPIEGO CON IL SASSUOLO

ROMA-SASSUOLO, DIONISI: "SFIDA CON MOURINHO? TRE ANNI FA AVREI RISO"

SERIE A FEMMINILE, POMIGLIANO-ROMA 1-2: TERZO SUCCESSO DI FILA PER LE GIALLOROSSE

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24