Trigoria: Viña rientrato a Roma, difficile il suo impiego con il Sassuolo

José Mourinho in conferenza stampa aveva già anticipato tutto, sia riguardo il suo rientro nella Capitale che riguardo il suo possibile impiego domani. Matias Viña è rientrato a Roma. Il terzino giallorosso è reduce dagli impegni con la Nazionale uruguayana nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo i problemi fisici accusati nella prima partita, stanotte è sceso in campo per 73' nel match con l'Uruguay. Difficile che scenda in campo con il Sassuolo, visto il rientro a sole 24 ore di distanza dalla prossima partita