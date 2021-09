NISII: "La Roma deve andare oltre la magia e trovare continuità" - AGRESTI: "Roma-Sassuolo è una partita complicata"

La Roma si prepara a scendere in campo nella serata di domani contro il Sassuolo, per la gara valida per la terza giornata della Serie A 2021/2022. La gara deve essere vinta per continuare la striscia di risultati utili, ma il tecnico José Mourinho avrà a che fare con i vari giocatori che sono rientrato malconci dal ritiro delle Nazionali. Poco di cui preoccuparsi però stando alle parole di Gianluca Lengua: "Dicono che Zaniolo stia bene, potrebbe giocare dall'inizio. I giocatori stanno bene ed è solo una questione di gestione. Sono sicuro che Pellegrini giocherà. La cosa importante è che non ci siano lesioni".

Il lavoro svolto fin qui dallo Special One è sotto gli occhi di tutti ed è ovvio che i tifosi giallorossi adesso possano sognare qualcosa in più, rispetto al solo piazzamento valido per la Champions League. "Mourinho è spontaneo e se sembra costruito è perché è diverso rispetto alla media. È la Roma che deve cambiare e si intravede qualche piccolo cambiamento rispetto al passato" sottolinea Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Domani la Roma gioca una partita complicata. Se fa turnover, lo deve fare in coppa e non in campionato. La Conference League obiettivamente non può contare, per la Roma conta il campionato. È normale e giusto che Mourinho faccia giocare i migliori in Serie A (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ora la Roma deve andare oltre la magia e trovare la continuità dei grandi (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto che da un momento all'altro uno tra Bove e Zalewski o tutti e due possano sorprenderci perché coinvolti in qualche turnazione di troppo rispetto a quello che possiamo immaginare (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)