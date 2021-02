Domani il Milan, Fonseca: "C'è voglia di fare una grande partita". Mercato: spunta Mukairu, riscattati Reynolds e Kumbulla

Alla vigilia del match contro il Milan, Fonseca torna a parlare in conferenza stampa. Il tecnico portoghese tiene alta la concentrazione dei suoi: "Non credo nella crisi del Milan, vedo una squadra fortissima che gioca lo stesso calcio ed è aggressiva nel costruire opportunità per fare gol".

Strascichi per quanto riguarda il definitivo stop al progetto Stadio di Tor di Valle, mentre sul mercato spunta il nome di Mukairu. Scatta, inoltre, il riscatto di Kumbulla e Reynolds.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: OFFERTO MUKAIRU DELL'ANDERLECHT

CALCIOMERCATO ROMA: PER EL SHAARAWY OPZIONE PER IL RINNOVO FINO AL 2024. SCATTATO L'OBBLIGO DI RISCATTO PER KUMBULLA E REYNOLDS

DE ROSSI: "MI PIACEREBBE ALLENARE LA ROMA, PECCATO PER LA VICENDA STADIO. PELLEGRINI-IMMOBILE? BISOGNA ESSERE PIU' FURBI"

VIDEO - MAYORAL RICEVE A TRIGORIA UN BAMBINO CON IL DIABETE: "LE PERSONE DIABETICHE POSSONO FARE TUTTO"

STADIO ROMA, CAMPIDOGLIO: "POSSIBILE VALUTARE DA SUBITO NUOVE AREE". INCONTRO CON IL CLUB LA PROSSIMA SETTIMANA

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "NON CREDO ALLA CRISI DEL MILAN. SPINAZZOLA A SINISTRA, TORNA KUMBULLA. FRIEDKIN VUOLE IL NUOVO STADIO" (AUDIO, FOTO E VIDEO)

CONFERENZA STAMPA, PIOLI: "CON LA ROMA SCONTRO DIRETTO PER LA CHAMPIONS, LORO FARANNO BENE ANCHE SENZA DZEKO"

FOTO - STRISCIONE CONTRO PALLOTTA: "CLOWN, STAI ZITTO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

