Vigilia di Atalanta-Roma. Fonseca: "Sarà una partita difficile, loro sono molto forti". Ricaduta della caviglia per Pellegrini, a rischio per la partita di domani

La Roma si prepara a scendere in campo domani alle 18 sul campo dell'Atalanta, nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2020/2021. I giallorossi arrivano da due convincenti vittorie in campionato, una contro il Bologna e una contro il Torino, ma come confermato dal tecnico Fonseca in conferenza stampa la squadra dovrà fare attenzione. "È una partita difficile, è sempre difficile affrontare l'Atalanta, che è molto forte. Oltre ad essere una partita che vogliamo vincere, non cambia nulla. Cambiano le caratteristiche della partita, ma la nostra ambizione è la stessa: vincere domani" è il suo commento.

Buone notizie tra i convocati per il tecnico portoghese intanto, che ritrova finalmente Cristante, che ha scontato la giornata di squalifica, e Santon, che può essere una valida alternativa sulla fascia destra anche per far rifiatare Karsdorp. Da segnalare però la possibile assenza di Lorenzo Pellegrini, che nella giornata di oggi ha subito una ricaduta della caviglia infortunata contro il Sassuolo. Sarà valutato per la gara di domani.

