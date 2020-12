FOCOLARI: "Il punto debole della Roma sono gli scontri diretti" - MELLI: "Mi aspetto una vittoria giallorossa" - BIAFORA: "Tra i pali torna Mirante, Pedro titolare"

Vigilia importante per la Roma, attesa domani dall'Atalanta. "L’unico anello debole della Roma, una squadra che sta vincendo tutte le partite, sono gli scontri diretti", il pensiero di Furio Focolari. Filippo Biafora, invece, parla della possibile formazione: "Domani due cambi saranno Karsdorp e probabilmente Mirante. Pedro? Credo possa tornare titolare"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

La Roma non può basarsi sulle vittorie con Bologna e Torino, deve cambiare marcia e andare a vincere: se ci riesce si mette nei primi posti e non li lascia più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Fossi nella Roma correrei a prendere il Papu Gomez (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

A Bergamo mi aspetto una vittoria della Roma (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Atalanta-Roma è una partita apertissima: i nerazzurri hanno vinto a Liverpool e hanno messo in grande difficoltà la Juventus. L’unico anello debole della Roma, una squadra che sta vincendo tutte le partite, sono gli scontri diretti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Contro l’Atalanta devono giocare i titolari, Pedro deve stare in campo: per far giocare Villar dovresti rinunciare a giocatori che fanno la differenza (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Domani due cambi saranno Karsdorp e probabilmente Mirante. Pedro? Credo possa tornare titolare (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)