Pellegrini: ricaduta della caviglia infortunata col Sassuolo. In dubbio per l'Atalanta

Aveva subìto un duro colpo da parte di Obiang nel corso di Roma-Sassuolo, ma il recupero lampo di Lorenzo Pellegrini gli aveva permesso di tornare titolare già nella sfida contro il Bologna. Secondo quanto riporta l'emittente satellitare, però, nella giornata di oggi il numero 7 della Roma avrebbe accusato nuovamente qualche problemino alla caviglia in questione. A questo punto è in dubbio la presenza del classe '96 dal primo minuto nel match contro l'Atalanta, per cui è stato comunque regolarmente convocato.

(Sky Sport)