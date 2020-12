Spinazzola out con il Cagliari. Kumbulla: “Dobbiamo migliorare ma possiamo giocarcela con chiunque”. Sponsor tecnico: accelerata New Balance

Dopo la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, la Roma ha già ripreso il lavoro a Troglodita in vista dell’ultimo impegno prima di Natale contro il Cagliari. Nel match con i sardi non ci sarà Spinazzola, uscito malconcio dalla gara di ieri: il terzino domani sarà sottoposto ad esami più approfondito. Intanto Kumbulla ha parlato delle prospettive di giallorossi per il proseguo della stagione: “Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo al passato non miglioriamo mai. Dobbiamo guardare gli errori e cercare di non ripeterli. Dimostreremo che non soffriamo le partite di livello, lo abbiamo già fatto seppur pareggiando contro Juve e Milan dimostrando di potercela giocare con tutti. Ieri è andata male nel secondo tempo, ma con le altre squadre ci rifaremo”.



