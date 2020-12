Trigoria: defaticante per chi ha giocato ieri

La Roma torna in campo all'indomani della brutta sconfitta con l'Atalanta. Consueta divisione in due gruppi con seduta defaticante per chi ha giocato ieri contro la squadra di Gasperini. Nessuna segnalazione particolare riguardo le condizioni dei calciatori che dopodomani dovranno tornare in campo per cercare di dimenticare il flop di Bergamo.