Oltre il danno anche la beffa per la Roma dopo il ko di Bergamo Si è fermato per un problema al flessore, infatti, Leonardo Spinazzola, tra i più in forma degli uomini di Fonseca. Oggi il terzino, come riporta l'emittente satellitare, si è sottoposto ad ecografia, ma domani farà esami più approfonditi per capire il tipo di lesione. Sarà di sicuro out contro il Cagliari, nell'ultima del 2020.

(Sky Sport)