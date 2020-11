Domani il Parma, Fonseca: "Villar e Mayoral dall'inizio, Smalling non è pronto". Spinazzola: "Obiettivo Champions". Stadio, altro intoppo per Tor di Valle

E' la vigilia di Roma-Parma e Paulo Fonseca torna a parlare in conferenza stampa, dove fra le altre cose dà alcune indicazioni sulla squadra che si vedrà in campo domani contro gli uomini di Liverani: spazio dall'inizio a Mayoral e Villar, convocato anche Lorenzo Pellegrini. Out, invece, Smalling, a seguito dell'intossicazione alimentare dei giorni scorsi.

Parola anche a Spinazzola: "Ora mi sento più libero, l'obiettivo è tornare in Champions League", ha dichiarato in un'intervista il laterale ex Juventus e Atalanta.

Grosse novità anche per quanto riguarda il lato extra-campo: nuovo, importante intoppo per la costruzione dello Stadio della Roma a Tor di Valle.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - SVOLTA PER IL FLAMINIO: ADESSO SI PUO' FARE

LA REPUBBLICA - TERRENI PIGNORATI E FRIEDKIN DISORIENTATI: ADDIO A TOR DI VALLE

GASPORT - SPINAZZOLA: "ORA SONO PIU' LIBERO E CON LA ROMA VOGLIO TORNARE IN CHAMPIONS"

COPPA ITALIA FEMMINILE, ROMA-TAVAGNACCO 5-0: LE GIALLOROSSE TORNANO ALLA VITTORIA (FOTO)

IN THE BOX - ROMA HA PERSO LA BUSSOLA

CONFERENZA STAMPA, LIVERANI: "FONSECA E' MOLTO BRAVO. CON LA ROMA IMPEGNO OSTICO, MA VOGLIAMO CAPIRE A CHE PUNTO SIAMO" (VIDEO)

ROMA-PARMA, I CONVOCATI DI LIVERANI: OK GERVINHO, OUT HERNANI

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "PELLEGRINI SARA' CONVOCATO, SMALLING NON E' PRONTO. SPAZIO A MAYORAL. PINTO? UNA SCELTA DEL PRESIDENTE" (FOTO E VIDEO)

ROMA-PARMA: I CONVOCATI DI FONSECA. OK PELLEGRINI, TORNANO CALAFIORI E DIAWARA. OUT SMALLING, TORNANO 4 PRIMAVERA (FOTO)

ROMA FEMMINILE, BAVAGNOLI: "IMPORTANTE DARE UN SEGNALE OGGI". CORRADO: "UN ONORE INDOSSARE LA FASCIA DI CAPITANO"



PANTALEO LONGO: DOPO IL CASO DIAWARA ARRIVA LA FIRMA CON IL VERONA

STADIO ROMA, PELONZI (PD): "NOTIZIE SCONCERTANTI, RAGGI TOTALMENTE INAFFIDABILE. ENNESIMA FIGURACCIA INTERNAZIONALE"

STADIO ROMA, IL CODACONS SULLA FRENATA PER TOR DI VALLE: "OTTIMA NOTIZIA, MA NEMMENO IL FLAMINIO E' ADATTO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24