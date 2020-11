Roma Femminile, Bavagnoli: "Importante dare un segnale oggi" - Corrado: "Un onore indossare la fascia di capitano"

Dopo la gara di Coppa Italia vinta contro il Tavagnacco è intervenuta ai canali ufficiali del club giallorosso la coach della Roma Femminile, Betty Bavagnoli. Le sue parole: "Oggi era importante non sbagliare, fare una buona partita e vincere, il risultato dà morale alla squadra in previsione della prima partita dopo la sosta. Faccio i complimenti alle mie ragazze, ma c’è sempre qualcosa da migliorare. Era però importante dare un segnale oggi". E ancora: "La cosa che mi è piaciuta di più è l’aver potuto vedere all’opera le giovani della Roma, il nostro settore giovanile ci inorgoglisce. Era giusto dare a queste ragazze l’opportunità di farsi vedere nel palcoscenico della Coppa Italia. Le atlete che provengono dalla Primavera di mister Melillo stanno facendo un grandissimo lavoro. La Roma può guardare al futuro con fiducia con le atlete giovani che stanno crescendo".

"Dopo questa vittoria forse sarebbe stato meglio dare continuità ma la pausa serve per la nostra Nazionale, attesa da una partita importante. Le mie ragazze della Roma ci andranno con lo spirito giusto, ancora più convinte di prima", ha concluso sulla sosta per le Nazionali.

Sono arrivate anche le parole di Heden Corrado, che oggi ha indossato per la prima volta la fascia di capitano: "È stata una cosa inaspettata ma bellissima. È un onore poter portare questa fascia, spero ci siano altre occasioni". "La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto e vogliamo andare fino in fondo. Oggi dovevamo solamente sbloccarci, prendere dimestichezza con il terreno. Anche se il Tavagnacco è una squadra di Serie B non era una partita da sottovalutare perché tutte le partite sono importanti allo stesso modo. Non è stato l’inizio di stagione che ci aspettavamo, i risultati non sono stati quelli che avremmo voluto. Però comunque ce la mettiamo tutta e questa vittoria ci dà un po’ di animo per poter guardare avanti e ricominciare alla grande", ha detto.