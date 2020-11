SABATINI: "La Roma sta dimostrando di essere in grado di lottare per la vetta" - BIAFORA: "Domani Cristante in difesa"

Attesa finita, la Roma tornerà domani in campo in campionato: ad attenderla all'Olimpico ci sarà il Parma di Liverani. "Mi aspetto una vittoria senza troppi problemi", dice Roberto Pruzzo e, secondo Sandro Sabatini, "la Roma sta dimostrando di essere in grado di lottare per la vetta".

Capitolo formazione: senza Smalling, Kumbulla e Fazio, "giocherà Cristante in difesa" per Filippo Biafora.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma domani può anche balzare in testa alla classifica, col Parma mi aspetto una vittoria senza troppi problemi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

L’assenza di Dzeko è pesante ma Borja Mayoral può fare bene: gli va data fiducia, lo spagnolo ha bisogno da giocare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Borja Mayoral? È arrivato solo due mesi fa, se dovesse essere bocciato contro il Parma, quando non c'è Dzeko, psicologicamente per lui non sarebbe facile (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma sta dimostrando di essere in grado di lottare per la vetta. Domani potrebbe arrivare un altro passo avanti (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Per domani mi tengo un piccolo dubbio in difesa: perché non rispondere alla domanda su Cristante e Jesus? Credo che giocherà il primo in difesa, anche per dare una mano a Villar (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Stadio? Non capisco il discorso del Flaminio e non mi piace come ipotesi. Mi sembra complicato per motivazioni logistiche e lì non penso possa entrare un impianto da 50-60mila posti (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)