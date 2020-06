Torna a parlare Pallotta: "Voglio lasciare il club in mani solide, l'ultima offerta di Friedkin inaccettabile". Vertice Petrachi-Fienga, il ds vuole restare. Fonseca: "Champions? Non ci arrendiamo"

Nove giorni al ritorno in campo della Roma, ma la situazione dirigenziale vive di equilibri precari: mentre andava in scena a Trigoria un vertice tra Petrachi e Fienga, in cui il ds manifestava la sua volontà di rimanere in giallorosso, sui canali ufficiali del club veniva resa nota una nuova intervista in cui James Pallotta non ha menzionato minimamente la vicenda che ha tenuto banco negli ultimi giorni.

Il numero 1 della Roma è invece tornato a parlare dell'ultima offerta effettuata da Dan Friedkin per acquistare il club, ritenuta però inaccettabile dal management giallorosso.

Intervistato anche Paulo Fonseca, che ha ribadito la propria convinzione di poter ancora lottare per un posto in Champions League.

Sembra ormai certa la formula con cui verrà conclusa l'Europa League: la Roma scenderà in campo in gara secca contro il Siviglia. Match unico previsto anche per le eventuali successive fasi del torneo.

