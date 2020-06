Europa League: la Roma chiede il via libera per reinserire Zaniolo in lista UEFA

Qualcosa si muove per far sì che Nicolò Zaniolo rientri nella lista dei giocatori registrati dalla Roma per disputare l'Europa League. Il classe '99 ne era infatti stato escluso a seguito del brutto infortunio rimediato in Coppa Italia contro la Juventus, ma l'emergenza Coronavirus ha fatto sì che il calciatore tornasse disponibile per le sfide che i giallorossi dovranno disputare nella competizione europea da qui a fine stagione.

Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare la Roma si sta muovendo per richiedere alla UEFA di reincludere Zaniolo nella lista, così da poterlo schierare in questo finale europeo di stagione, programmato in quattro differenti città tedesche secondo la formula che filtra dall'organo più importante del calcio europeo.

(Sky Sport)