Calciomercato Roma: trovato l'accordo per il prolungamento di Kalinic fino al termine della stagione

La Roma e l'Atletico Madrid, con il benestare del calciatore, avrebbero trovato l'accordo per la permanenza di Nikola Kalinic in giallorosso fino al termine della stagione. Superato dunque l'ostacolo del 30 giugno, deadline comunemente prevista per la scadenza dei prestiti. Secondo quanto riportato in un tweet da Eleonora Trotta la situazione del croato si sarebbe sbloccata e l'attaccante rimarrà a Trigoria fino alla conclusione di tutte le competizioni che interessano la Roma.

