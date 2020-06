Strappo Petrachi, futuro in bilico per il ds. Pallotta-Friedkin, i retroscena della trattativa. Prove di ripartenza, il 22 allenamento all'Olimpico

L'ultimo weekend senza calcio giocato in casa Roma potrebbe portare sviluppi importanti in casa Roma. Dopo mesi da separato in casa, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è in forte discussione. Forti divergenze con il presidente Pallotta riguardo la gestione del mercato mettono a forte rischio la sua permanenza a Trigoria. Le prossime ore si preannunciano decisive (se la frattura non si risanerà già pronto a subentrargli il vice De Sanctis). Intanto il Financial Times ha svelato i retroscena della trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione del club. Tornando al campo, si avvicina il match con la Sampdoria: prenotato l'Olimpico per il 22 giugno per l'allenamento della squadra.

