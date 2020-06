Roma: Petrachi in bilico, forti differenze di vedute con Pallotta sulla gestione del mercato. De Sanctis in pole per la successione

La stagione deve ancora riprendere ma riguardo alla pianficazione del prossimo anno potrebbero esserci novità in casa Roma. Come riferisce l'emittente satellitare, infatti, è in dubbio la permanenza in giallorosso del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Secondo quanto riporta il cronista alla base ci sono divergenze con il presidente James Pallotta riguardo la gestione del mercato. Possibili evoluzioni nelle prossime ore.

(sky sport)





Strappo tra #Pallotta e #Petrachi.

C'è differenza di vedute su come gestire il mercato. Petrachi vuole costruire un progetto tecnico con acquisti mitati, come quelli già fatti in estate e a gennaio. Differenze forti di vedute. Evoluzioni possibili nelle prossime ore. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 13, 2020

Arrivano conferme sulla frattura tra Petrachi e Pallotta. Come apprende la redazione de LAROMA24.IT, per la successione all'attuale ds avanza la candidatura di Morgan De Sanctis. L'ex portiere giallorosso, che da quest'anno ha affiancato lo stesso Petrachi nella direzione sportiva occupandosi del settore giovanile, potrebbe prendere il suo posto già da subito.

LR24