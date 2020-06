Roma, strappo Petrachi-Pallotta: De Sanctis in pole per la successione

ESCLUSIVA LAROMA24.IT (Paolo Rocchetti) - Dopo mesi da separato in casa, potrebbe essere arrivato il momento dell'addio alla Roma di Gianluca Petrachi. Arrivano conferme alla notizia circolata in queste ore di una rottura tra il ds giallorosso e James Pallotta. Alla base della frattura forti divergenze relative alla gestione del mercato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'ultima intervista rilasciata dal presidente, che non ha menzionato Petrachi fra i vari ringraziamenti al management e allo staff giallorosso.

Come apprende la redazione de LAROMA24.IT, per la successione all'attuale ds avanza la candidatura di Morgan De Sanctis. L'ex portiere giallorosso, che da quest'anno ha affiancato lo stesso Petrachi nella direzione sportiva occupandosi del settore giovanile, potrebbe prendere il suo posto già da subito.