Schick verso il trasferimento definitivo al Lipsia, Mkhitaryan può restare. Diawara scalpita: "Contento di esser tornato a Trigoria, obiettivo Champions". Kluivert soddisfatto: "Roma la scelta giusta"

Continua l'attesa per capire cosa sarà del campionato di Serie A e nel frattempo circolano indiscrezioni su una delle linee guida dettate dal Comitato Tecnico Scientifico per la ripresa degli allenamenti di gruppo, in seguito alla quale i calciatori dovrebbero passare un periodo di 15 giorni di isolamento per verificare eventuali nuovi contagi.

Sul fronte mercato arrivano novità sia per quanto riguarda Schick - il suo agente ha spiegato come il trasferimento definitivo al Lipsia avverrà per una cifra inferiore a quella inizialmente pattuita con la Roma - che Mkhitaryan.

Tornano a parlare, poi, due tesserati della Roma: Kluivert ha spiegato di essere soddisfatto di aver scelto i giallorossi ormai quasi due anni fa, mentre Diawara ha parlato delle possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: L'ARSENAL APRE ALLA CESSIONE DI MKHITARYAN

IL TEMPO - ZANIOLO RISCHIA LA BEFFA DALLA UEFA

CALCIOMERCATO ROMA, AG. SCHICK: "COL LIPSIA CONTATTI INTENSI. FINIRA' BENE MA IL RISCATTO SARA' PIU' BASSO"

DIAWARA: "NON VEDEVO L'ORA DI TORNARE A TRIGORIA. IN CAMPIONATO OBIETTIVO CHAMPIONS, DOBBIAMO ANDARE A MILLE. NORMALE LO SCETTICISMO AL MIO ARRIVO"

STADIO DELLA ROMA, PAPALIA: "LA SOCIETA' PUO' RILEVARE I TERRENI DIRETTAMENTE RISPARMIANDO DEI SOLDI. BASTA ONORARE IL VECCHIO CONTRATTO"

CORONAVIRUS, MALAGO': "CI SONO TUTTI I PRESUPPOSTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE"

KLUIVERT: "SODDISFATTO DI AVER SCELTO LA ROMA"

LIVE - CORONAVIRUS, CASTELLACCI: "MEDICI MINACCIANO DIMISSIONI". CTS: SQUADRE IN ISOLAMENTO PER 15 GIORNI DOPO LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI. CAPUA: "METTONO I BASTONI TRA LE RUOTE ALLA RIPRESA"

LR24