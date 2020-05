Paulo Fonseca è stato chiaro: vuole avere con se Mkhitaryan almeno per un altro anno. E se inizialmente il riscatto dell'armeno dall'Arsenal sembrava cosa ardua, come scrivono dall'Inghilterra sembra che i Gunners abbiano aperto ad una sua cessione. I londinesi hanno fissato il prezzo: 17 milioni. Petrachi e Raiola stanno facendo di tutto per portare a termine l'operazione, ma la Roma deve prima capire cosa ne sarà di questa stagione.

(thesun.co.uk)

