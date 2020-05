LIVE - Coronavirus, CTS: squadre in isolamento per 15 giorni dopo la ripresa degli allenamenti. Bielorussia: 2 match rinviati per sospetti casi tra i giocatori

La Serie A prova a ripartire, con prudenza, almeno con la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio, una volta apportate alcune modifiche al protocollo della FIGC. Di seguito tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo dello sport e del calcio in particolare:

LIVE

12.00 - Il Comitato della Super League greca ha indicato il 14 giugno come data per la possibile ripartenza del campionato, fermo dal primo marzo a causa dell'emergenza coronavirus. Ora si attende il via libera da parte del Governo, che deciderà nei prossimi giorni.

11.50 - La Bundesliga austriaca di calcio ripartirà la prima settimana di giugno. Domani ci sarà una videoconferenza della Lega per definire il calendario del campionato fermo da marzo a causa dell'emergenza coronavirus.

11.45 - Le squadre e i membri degli staff tecnici dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, una delle indicazioni, oltre a quelle anticipate ieri dall'agenzia di stampa (la quarantena di tutto il gruppo dopo un contagio, la responsabilità del medico), e rivolta dal Cts al mondo del calcio per la ripresa del campionato. Secondo i tecnici, solo dopo due settimane di isolamento delle squadre, sarà possibile valutare la possibile ripresa delle partite, ovviamente a porte chiuse.

(ansa)

11.10 - Anche il campionato bielorusso, che non si è mai fermato in tempi di pandemia, deve pagare il suo scotto, pur limitato, al Covid-19. La federcalcio di Minsk ha annunciato che a causa di una sospetta positività di alcuni giocatori una partita di prima divisione e una di seconda, previste per il prossimo fine settimana, sono state rinviate. Si tratta delle sfide tra Minsk e Neman Grodno del 15 maggio, annullata per possibili casi di Covid nella squadra della capitale, e quella di seconda categoria tra Arsenal Dzerzinsk e Lokomotiv Gomel del 16 maggio, sempre per sospetta positività nelle file del Lokomotiv. In Bielorussia tra la popolazione ci sono stati quasi 25mila contagiati e circa 130 morti, ma il governo ha adottato misure minime di contenimento.