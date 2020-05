Pallotta rifiuta l'offerta di 455 mln di Friedkin e dice 'no' anche alla proposta di Cvc. Spadafora. "Ho ricevuto dalla Figc il protocollo per la ripresa". Riscatto Smalling e Mkhitaryan: c’è più ottimismo

Ancora non è detta l’ultima parola, perché Dan Friedkin continua a essere interessato all'acquisto della Roma tanto da aver presentato a James Pallotta una nuova offerta di 455 milioni di euro, cifra però rifiutata dall'imprenditore di Boston. Il numero uno giallorosso avrebbe detto 'no' anche ai 350 milioni di euro messi sul piatto dal fondo britannico Cvc interessato al dossier Roma. Per quanto riguarda il riscatto di Smalling e Mkhitaryan, si respira un'aria di maggior ottimismo. Infatti c’è più fiducia da parte dei giallorossi rispetto a qualche settimana fa, quando le speranze di vedere i due giocatori ancora a Trigoria erano poche.

Intanto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato di aver già ricevuto da parte della Figc il protocollo per la ripresa del campionato che dovrebbe avvenire il 13 o 20 giugno.

