LIVE - Coronavirus, Premier League: altri 2 casi positivi, uno è del Bournemouth. Uefa: se i club non pagano gli stipendi rischiano l'esclusione dalle coppe

Mentre in Italia ci si appresta ad affrontare una settimana decisiva per il futuro del calcio, in Inghilterra proseguono i tamponi sui giocatori, che hanno evidenziato altre due positività. Queste gli aggiornamenti principali sull'emergenza Coronavirus:

13.00 - Due nuovi positivi in Premier League. Uno di loro è un giocatore del Bournemouth, come reso noto dal club con una nota ufficiale: "Il club può confermare che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al Covid-19 dopo il secondo giro di tamponi effettuati". "Non sarà rivelato il nome del giocatore - continua - e, in linea con i protocolli della Premier League, resterà in isolamento per sette giorni prima di essere sottoposto di nuovo a tampone".

11.30 - La minaccia della UEFA è arrivata chiara a tutti quei club che puntano a qualificarsi per le coppe europee: se non si troverà un accordo con i calciatori sugli stipendi e si aprirà un contenzioso tra società e calciatori stessi, si rischia l'esclusione dalle competizioni internazionali, si tratterebbe di violazione del Financial Fair Play. Lo prevedono le norme Uefa. Quindi i club che ambiscono a giocare Champions ed Europa League dovranno pagare anche le quote di marzo e aprile, oppure cercare una mediazione. In caso di contenziosi aperti, niente coppe".

11.00 - 996 test in tre giorni, due nuovi casi positivi al coronavirus da due club diversi. Questo è quanto reso noto dalla Premier League tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. "Il 19, 21 e 22 maggio 996 giocatori e membri degli staff sono stati sottoposti al test anti Covid-19. Quelli risultati positivi - si legge nella nota - saranno ora isolati in quarantena per 7 giorni". L'aggiornamento riguarda anche i rilevamenti effettuati nei giorni precedenti, quando era stata verificata la positività di altri sei elementi appartenenti a tre differenti società. "Per il secondo giro di test - continua - il numero a disposizione per ciascuna squadra è aumentato da 40 a 50. I sei positivi riscontrati nella prima tornata non sono inclusi nel conteggio del 19-22 maggio e sono ancora nel loro periodo di quarantena".

