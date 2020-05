Coronavirus, Spadafora: "Ripartire solo in sicurezza". Tommasi: "E con il protocollo ideale". Ma la Curva Sud si oppone: "Stop al campionato". Calciomercato: ipotesi di scambio Karsdorp-Hysaj

Mentre alcune squadre di Serie A si stanno già allenando nei propri centri sportivi, seppure in forma individuale, o stanno svolgendo le visite mediche, come la Roma, rimane ancora incerta la data della ripresa del campionato. Certamente il ritorno in campo avverrà solo in sicurezza, come ha affermato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, e con il protocollo ideale, ha ribadito il Presidente dell'Aic Domiano Tommasi. Di parere opposto invece i gruppi della Curva Sud che, attraverso degli striscioni affissi per le vie della città, hanno espresso la propria contrarietà alla ripresa della Serie A.

Intanto la Roma sta già pianificando le mosse da attuare nel prossimo mercato estivo. Under e Kluivert sono sul piede di partenza, oltre ad esserci l'ipotesi di scambio con il Napoli Karsdorp-Hysaj.

