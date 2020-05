LIVE - Coronavirus, proposta in Premier: tempi di gioco inferiori a 45 minuti e diretta YouTube. Tommasi: "Ripresa? Mancano le date. E chi si prende il rischio di far ripartire il calcio"

E' scattata la settimana in cui i principali campionati europei, dalla Premier alla Bundesliga fino alla Liga e alla nostra Serie A, potrebbero giungere a decisioni definitive, o quasi, riguardo una possibile ripresa. Questi tutti gli aggiornamenti della giornata dal mondo dello sport:

11.00 - Sempre in Inghilterra, la ripresa del campionato potrebbe portare a mostrare alcune partite sui canali YouTube di Sky UK e BT Sport, due principali canali sportivi che detengono i diritti della Premier.

(The Times)

10.30 - La ripresa dei campionati potrebbe portare a svolte regolamentari. Ad esempio, in Premier, Gordon Taylor, rappresentante dell'associazione calciatori inglese, ha proposto "tempi di gioco inferiori a 45 minuti alla ripresa del campionato".

9.00 - "Essere favorevoli o contrari alla ripresa e' una discussione che lascia il tempo che trova: oggi ci mancano alcuni elementi. Non abbiamo alcune risposte e questo genera incertezza, mancano le date. Chi si prende il rischio di far ripartire il calcio se il rischio non e' zero? L'atleta? Il club? Il governo? Bisogna partire al momento giusto e con il protocollo ideale". Cosi' il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, su Instagram nell'ormai classica diretta del lunedi' sera con Pierluigi Pardo.

"La stragrande maggioranza dei calciatori e' tornata ad allenarsi su base volontaria - spiega il numero uno dell'Assocalciatori - Al posto di andare al parco, in sostanza, i giocatori sono andati al centro sportivo per allenarsi da soli, in solitaria. Col passare delle settimane i traguardi personali di squadra stanno assumendo contorni limitati in attesa della decisione. Aumenta la responsabilita' per la scelta sul momento giusto in cui ripartire. Siamo tutti d'accordo che i verdetti deve darli il campo. La riflessione riguarda l'attenzione massima per la salute dei cittadini ma non dobbiamo far passare i calciatori per dei privilegiati".

"Per un calciatore non sono stati mesi di riposo ma di lavoro casalingo, i muscoli si sono comunque rafforzati ma poi bisognera' vedere come risponderanno sul campo. Bisogna tornare in campo in condizioni perfette: e' una grande sfida quella di tornare in campo. Devono essere tutti in sicurezza, non solo i calciatori ma ogni addetto vicino alle squadre. Il protocollo e' pensato per la ripresa degli allenamenti ma non quella delle partite ufficiali, non per i viaggi, gli spostamenti, le trasferte e l'incrocio di due squadre. Si sta lavorando per un protocollo - ha concluso l'ex centrocampista di Verona e Roma - che regolarizzi gli allenamenti di squadra dal 18/19 maggio, nel nome della salute degli interessati".