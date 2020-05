Calciomercato Roma: Under e Kluivert in partenza. Ipotesi di scambi: Cristante-Mandragora e Karsdorp-Hysaj

Tutti gli esperti, a vario titolo, si muovono a dire che il prossimo sarà certamente un mercato diverso dagli altri. La volontà di Petrachi di tenersi stretto Zaniolo potrebbe portare alla cessione di Under, seguito da Everton, Lipsia, Milan ed Arsenal, e Kluivert, richiesto dalla Fiorentina ma attratto da un'esperienza in Premier. Per entrambi la richiesta giallorossa è oltre i 25 milioni di euro.

Non solo, perché la costante ricerca di plusvalenze potrebbe portare a nuovi scambi: come quello che comprende Cristante e Mandragora (30 milioni l'uno) con la Juventus. Col Napoli ce n'è in ballo un'altra: Karsdorp per Hysaj.

(calciomercato.com)

