Emergenza Coronavirus, Serie A nel caos: il campionato può fermarsi. A Siviglia ipotesi porte chiuse

Cronaca di una giornata surreale. Il decreto del Governo annunciato questa notte per le misure contro l'emergenza coronavirus ha avuto ricadute inevitabili anche sul campionato di Serie A. Oggi erano in programma i recuperi della 26esima giornata. Si sono regolarmente giocati, ma non dopo un tira e molla tra le istituzioni che ha visto protagonisti da una parte il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (spalleggiato dal numero 1 dell'AIC Tommasi), dall'altra la Lega Serie A. Parma-Spal è stata posticipata di un'ora e un quarto, con i giocatori fermati prima dell'ingresso in campo. Si era paventata l'ipotesi di uno stop immediato del campionato, anche di uno sciopero dei calciatori.

Lo spettacolo (senza pubblico) è andato avanti. Ma l'ipotesi di uno stop non è ancora del tutto tramontata. Se ne saprà di più nei prossimi giorni: martedì è in programma un consiglio federale straordinario della Figc. L'emergenza sanitaria potrebbe avere riflessi anche in Europa per la Roma: si valuta infatti di giocare a porte chiuse il match d'andata con il Siviglia

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ROMA A OLTRANZA: MA PER FIRMARE ADESSO FRIEDKIN NON VUOLE RISCHI

IL MESSAGGERO - DIAWARA GIOCA UN'ORA E PRENOTA SIVIGLIA

LA REPUBBLICA - LE OMBRE AMERICANE SUL TYCOON VITEK CHE VUOLE TOR DI VALLE

SIVIGLIA-ROMA: PRENDE CORPO L'IPOTESI PORTE CHIUSE

ARGENTINA: BOCA JUNIORS CAMPIONE, PER DE ROSSI E' IL PRIMO SCUDETTO

CORONAVIRUS, CAOS SERIE A: PER IL MOMENTO SI GIOCA

LA LEGA SERIE A: "LE DICHIARAZIONI DEL GOVERNO CREANO CONFUSIONE" - SPADAFORA ATTACCA: "PENSANO SOLO AL DENARO, SCELTA DI GIOCARE IRRESPONSABILE" - TOMMASI: "OGGI IN ITALIA NON SI PUO' GIOCARE" - LA REPLICA DI DAL PINO: "IGNORA LE NORME"

REPUBBLICA.IT - PRONTO IL PIANO B: SERIE A FINO A GIUGNO SE SALTANO GLI EUROPEI

LR24