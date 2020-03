Roma a oltranza. Ma per firmare adesso Friedkin non vuole rischi

Negli ultimi giorni si sono fatti sempre più fitti i contatti telefonici tra gli uomini del «Friedkin Group» e i dirigenti della Roma, o a volte anche con lo stesso Pallotta. Il mantra (preoccupato) era sempre lo stesso: «Che sta succedendo in Italia?». La Cnn sta dipingendo l’Italia come epicentro del coronavirus e dall’altra parte dell’Oceano Atlantico vogliono capire. Per quanto tempo durerà l’emergenza? Cosa succederà al campionato? A quanto ammonteranno le perdite previsionali per la Roma? Come sarà possibile tra un anno vendere il prodotto Serie A?

James Pallotta, prendendo informazioni da Roma, si sta spendendo per rassicurare Friedkin, con cui i rapporti sono cordiali, anche per quanto riguarda il Fair Play Finanziario: la Uefa, infatti, dal 2021 potrà cambiare i criteri vigenti, di fatto ammorbidendoli, cercando di far uscire dal vincolo delle plusvalenze e degli ammortamenti a tutti i costi. Buone notizie, quindi, per il futuro nuovo proprietario della Roma, ma dopo i giorni delle rassicurazioni, prima deve arrivare quello delle firme.

(Gasport)